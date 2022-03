Vliegtuigcrash in China: 120 lichamen geïdentificeerd, nog 1 zwarte doos vermist

Er waren 132 mensen (123 passagiers en 9 bemanningsleden) aan boord van het vliegtuig dat maandag neerstortte in een afgelegen, heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. De bergingswerken gaan voort.

Er werden geen sporen van explosieven gevonden tijdens het onderzoek in een laboratorium van wrakstukken van de Boeing 737-800, klonk het nog.

Een van de twee zwarte dozen, die met de stemopnames uit de cockpit, is teruggevonden. Naar de tweede zwarte doos, met de vluchtgegevens, wordt nog gezocht.

“Zeer ongewoon”

De crash wordt omschreven als zeer ongewoon. Het vliegtuig dook van een hoogte van meer dan acht kilometer pijlsnel naar beneden. Even leek het toestel uit de duikvlucht te komen, maar nadien stortte het toch neer. Brokstukken liggen wijdverspreid in het gebied.

Volgens de autoriteiten werd er tijdens de vlucht meermaals geprobeerd om contact te leggen met de bemanning, maar er kwam geen antwoord. Zowat drie minuten nadat de daling was begonnen, verdween het signaal.

Vlucht MU5735 was onderweg van Kunming in de provincie Yunnan naar Guangzhou in de provincie Guangdong.

