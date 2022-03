Russische defensieminister na verdwijning van twee weken opnieuw te zien op videobeelden

De Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, is opnieuw opgedoken in een video. Hij sprak over de levering van wapens en gesprekken met andere ministers. Opvallend: het is de eerste keer in twee weken dat de anders zo prominent aanwezige man in het openbaar sprak.

Bijna twee weken lang was er geen spoor van defensieminister Sergei Shoigu. Nochtans verscheen hij de voorbije jaren voortdurend voor de camera. Als leider van de naar eigen zeggen ‘speciale militaire operatie’ die Rusland voert in Oekraïne, was het dan ook opvallend dat hij net nu afwezig bleek. Zat er een haar in de boter tussen Shoigu en Poetin? Was de defensieminister ontslagen? Of was hij ziek? Een video die gepubliceerd is door TASS, het staatsgezinde nieuwsagentschap, moet het tegendeel bewijzen.

Op de beelden is Shoigu te zien als voorzitter van een militaire vergadering. Hij bespreekt er wapenleveringen voor het Russische leger. “We gaan door met de levering van wapens en uitrusting. De prioriteiten zijn zeer nauwkeurige langeafstandswapens, uitrusting voor vliegtuigen en het paraat houden van de strategische nucleaire strijdkrachten.”

De bijeenkomst werd ook bijgewoond door topfunctionarissen van het leger, onder wie huidig stafchef Valery Gerasimov, die ook een tijd niet in het openbaar was verschenen.