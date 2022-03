Slachtoffer van drama in Strépy: “Ik hoop dat ook jij op een dag kinderen zult hebben”

In La Louvière vindt een nationale herdenking plaats voor de slachtoffers van het drama in Stépy-Bracquegnies( — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Een van de slachtoffers van het dodelijk drama in Strépy-Braquegnies heeft een brief geschreven aan de chauffeur en die op Facebook geplaatst. “Je hebt veel families vernietigd, om nog maar te zwijgen van de jouwe”, schrijft Antonio Gava.

Bijna een week geleden, in de ochtend van zondag 20 maart, vond het dodelijke drama plaats in Strépy-Braquegnies, deelgemeente van La Louvière. Paolo F. reed er aan een veel te hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Zes mensen overleden en nog eens 39 mensen raakten gewond. Een van hen is Antonio Gava. De man heeft nu een brief aan de bestuurder geschreven en die openbaar gezet op Facebook.

“Er is dood gezaaid en families zijn in totale wanorde gestort”, begint Gava zijn brief. “Dit alles omdat jij altijd de gedragscode van het verkeer hebt genegeerd. Er waren plekken waar je je passie had kunnen uiten. Maar dit is alsof een vader een pistool had en er elke dag mee speelde voor de ogen van zijn kinderen, tot er per ongeluk een schot afgaat en een van zijn kinderen dood is. Je tartte de regels door je uitspattingen op sociale media te plaatsen en met onzinnige snelheden te rijden. Het moest op een dag gebeuren.”

Gava zegt dat niet alleen families zijn verwoest die het slachtoffer werden van het drama, maar ook de familie van de bestuurder door veel pijn zal moeten gaan. “Dit alles door de passie en waanzin van snelheid. Ik hoop dat je een geweten hebt en dat je deze gekke daad realiseert.”

De man uit La Louvière wenst tot slot dat Paolo F. op een dag mag ontdekken wat het is om getrouwd te zijn en kinderen te hebben. “Op die dag heb je niet meer dezelfde kijk op het leven wanneer je de weg opgaat. Wanneer je kinderen de deur uitgaan, zal je in angst leven omdat een hogesnelheidsrijder ze van de weg kan maaien. Je zult nooit meer in vrede denken aan de dierbaarste wezens die je op aarde hebt.”

Paolo F. wordt vervolgd voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval. Hij zit momenteel in voorlopige hechtenis.

Vandaag vindt in La Louvière een nationale herdenking en minuut stilte plaats voor de slachtoffers van het drama in Stépy-Bracquegnies. Premier Alexander De Croo, minister Annelies Verlinden en minister-president Elio Di Rupo zijn er ook aanwezig.