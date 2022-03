Geen finaleronden voor Christopher Mivis en Kristof Ulenaers in Zuid-Afrika

Zowel Kristof Ulenaers als Christopher Mivis hebben de cut niet gehaald in de SDC Open (Challenge Tour/250.000 euro), die plaatsvindt in het Zuid-Afrikaanse Limpopo.

Mivis, die na een openingsronde van 72 slagen dag 1 afsloot op een gedeelde 83e plaats, had voor zijn tweede ronde, na een birdie en twee bogeys, 73 slagen nodig. De nummer drie in het Challenge Tourklassement (Road to Mallorca) zakte naar de 137e plaats en telde uiteindelijk vijf slagen te veel om de finaleronden te spelen.

Ulenaers, die met een openingsronde van 78 slagen vrijwel alle kansen op de eindfase zag verdwijnen, liep een tweede ronde van 71 slagen en dit na twee birdies en een bogey. Met zijn totaalscore van 149 slagen strandde hij op de 183e plaats.

De Fransman Clément Sordet is de nieuwe leider. Met een totaalscore van 130 slagen, veertien onder par, telt hij een slag voorsprong op de Zuid-Afrikaan JJ Senekal.

Door dreigende onweersbuien werd de tweede ronde vrijdag stilgelegd. Een aantal golfers moest de tweede ronde zaterdagmorgen verder afwerken.