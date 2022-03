Herhaalt de geschiedenis zich? De mama’s, die moet Poetin het meest vrezen

Nu de oorlog in Oekraïne in een uitputtingsslag lijkt te verzanden, dreigt een nieuw probleem voor Poetin. Er is in Rusland maar één maatschappelijke kracht die hij moet vrezen, en dat is de Vereniging van de Comités van Soldatenmoeders van Rusland. De moeders dwongen het Kremlin al twee keer tot een pijnlijke aftocht in een slepende en gruwelijke oorlog. Zelenski doet er alles aan om de geschiedenis zich te laten herhalen.