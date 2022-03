“Ik heb gehuild, de hel doorstaan, maar ik lééf”: nieuw album ‘Jonge wolven’ van Clouseau is persoonlijker dan ooit

“Ik heb gehuild, de hel doorstaan, maar ik lééf nog. Meer dan ooit.” In de ziel kijken van Koen Wauters? Luister naar Jonge wolven, het nieuwe album van Clouseau. Nooit schreef de zanger zelf meer teksten. Nooit eerder was hij zo persoonlijk, onder meer over zijn echtscheiding, zijn opgroeiende kinderen, de hechte band tussen zijn ouders. “Niks is zo sterk als een liedje om te tonen hoe je de dingen voelt.”