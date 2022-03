Sacha Koulberg stapt op als coach van volleybalclub Borgworm

Sacha Koulberg is niet langer de T1 van Borgworm. Dat heeft de club uit de EuroMillions Volley League bekendgemaakt op Facebook.

Koulberg zou normaal gezien vertrekken op het einde van het seizoen, maar diende vrijdag zijn ontslag in. Het directiecomité van de club, die laatste werd in het reguliere seizoen, aanvaardde het ontslag.

Na de uitschakeling door Roeselare in de play-offs treedt Borgworm nog aan in de Challenge Final Four. De club ontvangt zondagnamiddag Achel. Assistent Frédéric Servotte zal de rest van het seizoen op de bank plaatsnemen.

“We willen dit seizoen niet opgeven en zijn ervan overtuigd dat dit team beter kan dan wat het klassement aangeeft”, zo klinkt het in een persbericht. “De positieve houding van de spelers tijdens de matchen tegen Roeselare laat ons hopen op positieve resultaten tot eind april. We hebben alle vertrouwen in de kwaliteiten van Fred om de uitdaging met motivatie en werklust aan te nemen.”