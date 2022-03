Joe Biden verslikt zich in te pikante pizza wanneer hij tafel deelt met soldaten

De Amerikaanse president Joe Biden bezocht de voorbije dagen het Europese continent om onder meer een NAVO- en Europese Top bij te wonen. Biden vloog nadat hij in Brussel over de oorlog in Oekraïne praatte, naar Polen om Amerikaanse troepen te bezoeken die in Rzeszów zijn gestationeerd. De president schoof mee aan tafel met de soldaten om een stukje mee te eten, maar de pizza die hij kreeg voorgeschoteld was net ietsje te pikant. Biden vroeg snel een glaasje water om zijn keel te blussen.