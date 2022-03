OPROEP. Ben je een superfan van overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50)?

Het overlijden van Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) slaat in de muziekwereld in als een bom. Hawkins stond samen met Dave Grohl en co meermaals op Pukkelpop. Ben of ken jij een superfan van de graag geziene drummer? Heb je hem ooit ontmoet?

Taylor Hawkins (50) is niet meer. De charismatische Foo Fighters-drummer is dood teruggevonden op zijn hotelkamer in Colombia, tijdens een Foo Fighters-tournee. De drummer met de blonde lokken had tijdens de legendarische shows van de Amerikaanse band rond Dave Grohl een prominente rol. Dat hij gemist zal worden is een understatement. Ben of ken jij een superfan van Foo Fighters? Heb je het geluk gehad om Taylor Hawkins ooit van dichtbij te zien, of zelfs te mogen ontmoeten? Of kan je een mooie anekdote vertellen over de populaire drummer? Laat het ons weten.