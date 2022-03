Franse staat dient klacht in tegen woonzorggroep Orpea, ook Belgische tak onder verhoogd toezicht

“De staat heeft een klacht ingediend en heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de procureur”, zo heeft de bevoegde minister Brigitte Bourguignon meegedeeld aan de radiozender France Inter.

De Franse rusthuisketen Orpea kwam eind januari in opspraak na de publicatie van het boek “Les fossoyeurs” van journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Nochtans moeten de bewoners veel geld betalen voor hun verblijf. De wantoestanden zouden het gevolg zijn van de zoektocht naar winstmaximalisatie door de groep.

Rapporten van de inspectiediensten van zowel Financiën als van Sociale Zaken hebben daarna ook “duidelijke disfuncties in de organisatie van de groep, ten nadele van de bewoners” aan het licht gebracht, zo heeft het ministerie van Bourguignon zaterdag nog meegedeeld.

De zaak-Orpea heeft ook uitlopers in België. Vrijdag raakte nog bekend dat het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid twee woonzorgcentra van de groep onder verhoogd toezicht heeft geplaatst: Vordenstein in Schoten en De Bottelarij in Kortemark. Ook twee andere rusthuizen van de groep waren al op de zwarte lijst geplaatst: James Ensor (Oostende) en Park Lane (Antwerpen). Orpea baat in totaal een zestigtal rusthuizen uit in ons land.