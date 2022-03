NBA. Miami ziet Philadelphia naderen na nieuwe nederlaag

Miami, de leider in de Eastern Conference van de NBA, heeft vrijdag een derde nederlaag op rij geleden. De Heat verloor met 103-111 van New York. Philadelphia, de nummer twee, knabbelt verder aan de achterstand na een 97-122 zege tegen de LA Clippers.

In het vierde quarter verspeelde Miami een voorsprong van 17 punten tegen de Knicks. Jimmy Butler blonk uit bij de Heat met 30 punten. Bij New York was Immanuel Quickley goed voor 23 punten, waarvan 20 punten in het slotquarter.

De Sixers klopten de Clippers dankzij het duo James Harden/Joel Embiid. Zij waren goed voor respectievelijk 29 en 27 punten.

In de stand in het Oosten leidt Miami met 47 zeges en 27 nederlagen. Philadelphia is tweede met een overwinning minder. De nummer drie, titelverdediger Milwaukee, kan hetzelfde winstpercentage voorleggen. New York blijft elfde. De LA Clippers staan in de Western Conference op de achtste plaats. Golden State, derde in het Westen, verloor met 121-110 van Atlanta.

Uitslagen:

Miami - New York 103 - 111

LA Clippers - Philadelphia 97 - 122

Atlanta - Golden State 121 - 110

Charlotte - Utah 107 - 101

Detroit - Washington 97 - 100

Portland - Houston 106 - 125

Minnesota - Dallas 116 - 95

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 63,5 74 47 27

2. Philadelphia 63,0 73 46 27

3. Milwaukee 63,0 73 46 27

4. Boston 62,2 74 46 28

5. Chicago 57,5 73 42 31

6. Cleveland 56,2 73 41 32

7. Toronto 56,2 73 41 32

8. Brooklyn 52,1 73 38 35

9. Charlotte 51,4 74 38 36

10. Atlanta 50,0 74 37 37

11. New York 43,2 74 32 42

12. Washington 42,5 73 31 42

13. Indiana 33,8 74 25 49

14. Detroit 27,0 74 20 54

15. Orlando 27,0 74 20 54

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 81,1 74 60 14

2. Memphis 68,9 74 51 23

3. Golden State 64,9 74 48 26

4. Utah 60,8 74 45 29

5. Dallas 60,8 74 45 29

6. Denver 58,1 74 43 31

7. Minnesota 57,3 75 43 32

8. LA Clippers 48,0 75 36 39

9. New Orleans 42,5 73 31 42

10. LA Lakers 42,5 73 31 42

11. San Antonio 39,7 73 29 44

12. Portland 37,0 73 27 46

13. Sacramento 35,1 74 26 48

14. Oklahoma City 28,8 73 21 52

15. Houston 25,7 74 19 55