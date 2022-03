Zonhoven

Zaterdagochtend is op de E314 in Zonhoven een ongeval gebeurd. Ter hoogte van het Total tankstation botste in de richting van Nederland een auto achterop een vrachtwagen. De wagen kwam tegen een vangrail tot stilstand. Een gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht.

Een rijstrook was tijdelijk afgesloten tot de brandweer het wegdek had proper gemaakt. mm