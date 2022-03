Coach en broer van zilveren Loena Hendrickx: “In België hebben we maar één wereldtopper, we moeten spaarzaam met haar omgaan”

Lees ook: Loena Hendrickx schaatst naar historische zilveren medaille op WK kunstschaatsen: “Dit is crazy, ik ben supertrots op mezelf”

Op de Winterspelen in Peking moest de 21-jarige Sakamoto nog met brons vrede nemen, achter twee Russinnen, maar die waren na de inval in Oekraïne niet welkom in Montpellier. Hendrickx werd op de Spelen achtste.

“Na de Olympische Spelen had Loena de kür niet meer compleet geschaatst”, vertelt trainer en broer Jorik Hendrickx. “Ze kon niet beter doen als op de Grand Prix van Italië. Wegens die enkelblessure hebben we op het laatste moment toch nog veel moeten wijzigen aan haar programma. Voor het eerst hebben we ook een fysiotherapeut ingeschakeld. We hebben een goede stap voorwaarts gezet. De elementen die ze schaatst, kan ze nog verbeteren. Ze krijgt steeds meer vertrouwen in de sprongen.”

“Dat Loena nu wereldtop is, komt ook omdat ze na heel wat blessures nu een tijd blessurevrij kon trainen”, stelt hij. “Wil je nog slechts een jaar presteren maar je hele lichaam kapotmaken? Of wil je nog langer verder? In Rusland staan nieuwe meisjes klaar als eentje geblesseerd uitvalt, in België hebben we één wereldtopper dus we moeten spaarzaam met haar omgaan.”

“Het fantastische publiek heeft haar ook erg geholpen. En waren hier zelfs heel wat goede vrienden van ons. Zelf kreeg ik COVID na de Spelen en daarom was het lang niet zeker of ik naar hier zou kunnen komen. Nu ben ik natuurlijk erg blij dat ik erbij kon zijn.”

“Ik ben zo dankbaar dat ik de juiste keuze heb gemaakt om met mijn broer verder te gaan. Dat heeft me echt gemaakt tot de kampioen die ik nu ben”, aldus Loena Hendrickx. “Ik ben fier dat hij mijn coach is, hij heeft me zo veel beter gemaakt. Bovendien heb ik ook buiten de trainingen heel veel steun aan hem. Het is geweldig dat ik deze droom met hem kan delen. Ik ben hem ontzettend dankbaar, zonder hem had ik hier niet gestaan.”