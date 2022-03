Drummer Foo Fighters (50), Taylor Hawkins, overleden

De Amerikaanse rockband Foo Fighters heeft via Twitter het overlijden gemeld van hun drummer Taylor Hawkins. Meer info is nog niet bekend. Hawkins werd 50.

“De Foo Fighter-familie is kapot van het tragische verlies van onze geliefde Taylor Hawkins. Zijn muzikale geest en aanstekelijke lach zal ons eeuwig bijblijven. Onze harten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie, en we vragen u dat hun privacy met het grootste respect wordt behandeld in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd”, schrijft de band op Twitter.

Volgens de krant Los Angeles Times werd Hawkins vrijdag dood aangetroffen in een hotelkamer in Bogota, de hoofdstad van Colombia. De band zou er vrijdagavond optreden. De oorzaak van zijn overlijden werd niet bekendgemaakt

De band is momenteel op tour in Zuid-Amerika en zou na het optreden in Bogota richting São Paulo in Brazilië trekken.

Foo Fighters werd in 1995 opgericht door Dave Grohl, de voormalige drummer van Nirvana. De band is bekend van nummers zoals The Pretender, Everlong en Best of you.