Loena Hendrickx schaatst naar historische zilveren medaille op WK kunstschaatsen: “Dit is crazy, ik ben supertrots op mezelf”

De lies ingepakt, maar wat een présence en doorzettingsvermogen: zelfs al was ze licht geblesseerd, Loena Hendrickx pakte de Sud de France Arena - weer mét publiek - in Montpellier in. Een Belgische als vicewereldkampioene in het kunstschaatsen, his-to-risch.

De vreugde spatte ervan af. Zoveel vertrouwen had haar tweede plaats na de korte kür, woensdag, haar gegeven. Zo’n gevoel van opluchting dat ze zich door de blessures die haar aanloop naar dit WK hadden gehinderd, kon knokken. Ook in de vrije kür, conditioneel een pak veeleisender, gaf Loena Hendrickx geen krimp. Ze kreeg het publiek op haar hand, kreeg applaus, straalde, weende van geluk en emotionele ontlading. “Dit is crazy, dit was superemotioneel”, zegt ze. “Ik ben supertrots op mezelf dat ik niet heb opgegeven met mijn blessures. Ook al was het op de limiet, mijn lichaam heeft nu echt rust nodig.”

Opnieuw toonde ze haar mentale veerkracht en stalen zenuwen. Het WK-podium: goud voor Kaori Sakamoto, de bronzen sensatie van de Winterspelen (236,09 punten), zilver voor Hendrickx (217,70 ptn), brons voor Alysa Liu (211,19 ptn).

© REUTERS

Nog nooit behaalde een Belgische een medaille op een individuele discipline in het WK kunstschaatsen. Het paar Pierre Baugniet en Micheline Lannoy werd twee keer wereldkampioen en het koppel Edmond Verbustel en Suzanne Diskeuve pakte brons, in de jaren veertig. In de meest mondiale wintersportdiscipline, waar alle grote sportnaties op inzetten. Hendrickx lacht. “Dit doet me wat, dat ik de eerste Belgische ben.”

Ze kan terugblikken op haar beste seizoen ooit, onze landgenote verbeterde in dit olympische seizoen haar persoonlijke records, zowel in de vrije als de korte kür.

Nog rek op oefening

Een nieuwe oefening met een grotere moeilijkheidsgraad (die meer punten kan opleveren), nieuwe muziek en grotendeels blessurevrij: ziehier de voornaamste ingrediënten waarom ze dit seizoen nog meer aansloot bij de wereldtop. En er zit nog rek op: bedoeling is om in het komende tussenseizoen de moeilijkheidsgraad op te krikken, met onder meer sprongen die nog meer punten opleveren, zoals de drievoudige rittberger (die doet ze al, maar laat ze soms achterwege in een wedstrijd, als ze zich niet zeker genoeg voelt) of de drievoudige axel.

© REUTERS

Het wapen van bijvoorbeeld de Russinnen - de viervoudige sprongen - heeft ze (nog) niet in haar arsenaal. Wie daarin slaagt, krijgt meer punten, maar het is een veel grotere belasting op het lichaam. Hendrickx staat vooral aan de top als allroundschaatster: haar uitstraling, haar techniek, haar choreografie... “We wilden geen onnodige risico’s nemen om met een viervoudige sprong misschien weer geblesseerd te raken in een belangrijk jaar met de voorbije Spelen”, aldus Hendrickx. “Je hoeft ook geen ‘springbal’ te zijn om mee te spelen met de wereldtop. Het is heel leuk dat de jury ook waardeert dat ik alles netjes afwerk.” Wat eveneens meespeelt: Hendrickx is inmiddels een naam als een klok, niet onbelangrijk in een jurysport.

Jorik Hendrickx, haar broer/coach en gewezen kunstschaatser: “Dat Loena nu wereldtop is, komt ook omdat ze na heel wat blessures nu een tijd blessurevrij kon trainen. Wil je nog slechts een jaar presteren, maar je hele lichaam kapotmaken? Of wil je nog langer verder? In Rusland staan nieuwe meisjes klaar als eentje geblesseerd uitvalt, in België hebben we één wereldtopper dus we moeten spaarzaam met haar omgaan.”

Loena: “Nadat ik van de ene in de andere blessure sukkelde, heb ik mijn lichaam bewust laten rusten. En daar heeft corona een beetje bij geholpen. In 2020 kon ik herbeginnen, maar door die maanden zonder wedstrijden kon ik nog sterker worden.”

© REUTERS

Met 22 jaar is Hendrickx al een oudgediende, ze traint intussen minstens evenveel naast dan op het ijs, om haar lichaam zo blessurevrij en zo sterk mogelijk te houden.

Zonder Russinnen

Noblesse oblige: op dit WK waren de drie Russinnen er niet, gebannen door de oorlog in Oekraïne. Rusland is het kunstschaatsland nummer één, op de vorige WK’s stonden ze steevast op het podium of eindigden ze voor Hendrickx. De Russinnen, die hun voorsprong opbouwen met veelvuldige viervoudige sprongen, hebben een hoger persoonlijk record dan Hendrikx. Ze heeft er een dubbel gevoel bij. “Ik behaal een medaille en denk ook: de beste drie waren hier niet. Maar ik kan er niets aan doen dat ze er niet waren, het is nu eenmaal zo.”

Want Russinnen of niet, voor de eeuwigheid staat dit stukje Belgische sportgeschiedenis op de tabellen: ‘Loena Hendrickx, vicewereldkampioene kunstschaatsen’.