Pech, pech en nog eens pech voor Lotto Soudal in de E3: “Dit is nu eenmaal koers”

Een baaldag, zo kan je de E3 het best samenvatten voor Lotto Soudal. Kopman Victor Campenaerts kreeg pech op het slechtst denkbare moment. Zijn spaak brak en Vocsnor moest van fiets wisselen vlak voor de Taaienberg waar Wout Van Aert de koers helemaal openbrak. Hij verloor veel tijd en van terugkomen was geen sprake meer.

“Victor was enorm ontgoocheld toen hij in de bus aankwam”, vertelde algemeen manager John Lelangue. “Als je een technisch defect krijgt in zo’n belangrijke koers, is dat normaal. Het waren niet zijn benen die niet meewilden, het was pech.”

De voorbije wedstrijden gaf Vocsnor een goede indruk. In de Minerva Classic Brugge-De Panne leek Campenaerts met de pedalen te spelen. Lotto Soudal geloofde daarom rotsvast in zijn kansen en verscheen met hem als uitgesproken kopman aan de start in Harelbeke. Ook voor de komende wedstrijden rekent Lelangue op Campenaerts als speerpunt van de ploeg. “De pech kwam op het slechtst mogelijke moment. De komende koersen zal hij erbij zijn als het om de knikkers gaat. We hebben het grootste vertrouwen in Victor.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Twijfels staken de kop op of Lotto Soudal niet op meerdere paarden moest wedden en in de E3 met meerdere kopmannen aan de start moest verschijnen, maar Lelangue bleef ook na afloop achter die keuze staan. “Voor deze koers was dat niet nodig. We hadden een mooie ploeg rond Victor. Maar ook zij kregen erg veel pech te verwerken. Onze andere toppers werden nu even gespaard voor Gent-Wevelgem zondag. Het was een goede dag om te recupereren voor jonge renners als Arnaud De Lie en Florian Vermeersch. Ze kunnen niet alles rijden hé. Ze hebben alvast het parcours van Gent-Wevelgem verkend.”

Ook achter de keuze om Brent Van Moer mee te sturen met de vroege vlucht werden vraagtekens gezet. “We stuurden Van Moer voorop om zo mee te zitten als de definitieve schifting gebeurde in het peloton om Campenaerts te kunnen ondersteunen, maar de vlucht werd helaas veel te snel weer ingerekend. Al had dat uiteindelijk toch geen verschil gemaakt. Het is wat het is, dat is nu eenmaal koers”, klonk een nuchtere Lelangue.

