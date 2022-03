STVV-middenvelder Konaté valt in bij Guinee

De oefeninterland tussen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos en het Guinee van Kanarie Mory Konaté is geëindigd zoals ze begon: 0-0. Het duel werd gespeeld in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. STVV’er Mory Konaté mocht in de tweede helft opdraven bij de Guineeërs die een stage afwerken in West-Vlaanderen. Dinsdag spelen ze een tweede oefenwedstrijd tegen Zambia.

Kanaries drie dagen vrij - De Kanaries die in eigen land bleven, kregen na de oefenpot tegen Westerlo op donderdag drie dagen vrijaf. Coach Bernd Hollerbach besloot zijn pionnen wat welverdiende rust te gunnen na de straffe 17 op 21. Maandag blazen de Kanaries opnieuw verzamelen. Dan gaat de focus naar de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem op zaterdag.