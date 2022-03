Italiaanse gevechtspilote die uit het leger werd gezet, vecht nu met Oekraïens verzet

Bijna vier jaar nadat de Italiaanse luchtmacht haar een oneervol ontslag gaf, vecht de 23-jarige gevechtspilote Giulia Schiff mee met het verzet in Oekraïne. Ze draagt daarbij een minicamera om later een documentaire te kunnen maken over haar ervaringen aan het front.

Ze kwam als op drie na beste uit een lichting van tweeduizend kandidaten om gevechtspiloot te worden. Toch was haar carrière bij de Italiaanse luchtmacht maar van korte duur. Ze diende immers een klacht in tegen haar collega’s omdat die haar te bruut hadden behandeld tijdens haar inwijdingsritueel. Volgens de Italiaanse schone werd ze met haar hoofd tegen de vleugel van een gevechtsvliegtuig geslagen, kreeg ze klappen en werd ze dan in het water gegooid.

Maar uit een intern onderzoek nadien bleek dat er geen extreme zaken waren gebeurd. Het dossier werd geseponeerd. De jonge pilote, die met haar verhaal over mishandelingen door collega’s ook naar de media was gestapt, werd uit het leger gezet “wegens niet geschikt als militair”.

Een generaal zei in een verklaring “dat het haar ontbrak aan de discipline, gehoorzaamheid en opofferingen die nodig zijn om een goed militair te worden”.

Nochtans, zo een doetje is ze niet. Want de in Venetië geboren Schiff heeft zich kort na de invasie van Rusland in Oekraïne aangesloten bij het vreemdelingenlegioen dat tegen de Russen vecht. Ze zou zich in de regio Kiev bevinden. Meer details worden voor haar eigen veiligheid niet vrijgegeven.

De gewezen gevechtspilote draagt ook een mincamera, want na de oorlog wordt er een documentaire gemaakt over haar ervaringen. Het levert haar een pak extra ‘soldij’ op.