Elise Mertens laat zich in Miami verrassen door 16-jarige wildcard, ook Goffin onderuit

Een slepende driesetter resulteerde na dik 2 uur spelen in 7-5, 2-6 en 6-1 in het voordeel van de 16-jarige Tsjechische. De 26-jarige Hamontse misloopt op die manier een duel in de derde ronde tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-54) of de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-16). Mertens was als reekshoofd vrij in de eerste ronde.

© AFP

Ook voor David Goffin zit het toernooi in Miami erop. De 31-jarige Luikenaar ging in de tweede ronde kansloos onderuit tegen de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 19). In 1 uur en 10 minuten werd het 6-3 en 6-2..

Goffin blijft op die manier op de sukkel. Het was overigens de tiende keer dat Goffin meedeed in Florida. In 2016 haalde hij er nog de halve finales. Daarin was hij toen niet opgewassen tegen de Servische tennistopper Novak Djokovic.