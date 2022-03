Eritreeër Biniam Girmay start na vijfde plaats in E3 ook in Gent-Wevelgem: “Nooit eerder fietste ik in deze regio”

LEES OOK. Wout van Aert na demonstratie met ploeg in E3 Saxo Bank Classic: “Genieten van fantastische ploegprestatie”

Het verhaal van Biniam Girmay begint meer en meer de allure van een sprookje te krijgen. De jonge renner uit Eritrea stond in Harelbeke voor het eerst in zijn leven aan de start van een Vlaamse kasseiklassieker. En niet de minste. In Harelbeke noemen ze zichzelf graag en met reden de miniversie van de Ronde van Vlaanderen. Om in die wedstrijd met een vijfde plaats te debuteren... Laat eender welke Vlaamse 21-jarige een gelijkaardige prestatie neerzetten en we praten over de nieuwe Tom Boonen.

Girmay spurtte naar de vijfde plaats. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Ongelooflijk hoe zwaar deze wedstrijd was”, vertelde Birmay aan de ploegbus van Intermarché - Wanty Gobert. “En wat het voor mij extra moeilijk maakte, is dat ik de wegen enkel van tv-beelden kende. Nooit eerder fietste ik in deze regio. Ik kwam om ervaring op te doen. (lachje) Wat ik geleerd heb? Dat positioneren enorm belangrijk is. Soms zat ik op de juiste plaats, soms niet. Dat is ook de reden waarom ik de eerste schifting miste. Maar mijn ploegmaats hebben me uitstekend gegidst. De kasseien? Het moet van het WK geleden zijn dat ik nog eens over kasseien had gereden.”

Biniam Allez Allez

De Eritreër, die volgende week 22 jaar wordt, vertelt zijn verhaal zoals hij fietst. Met flair en zelfbewustzijn. Dat hij genoten had van de sfeer onderweg, benadrukte hij. “Het publiek moedigde me enorm aan. Biniam Allez Allez!, hoorde ik doorlopend. Die fans voelen nu al aan als familie. Wat compenseert voor het feit dat deze wedstrijd niet in mijn thuisland werd uitgezonden.”

Girmay vervangt zondag nog de zieke Alexander Kristoff in Gent-Wevelgem. Daarna keert hij terug naar vrouw en kind in Eritrea. “Ooit blijf ik om de Ronde van Vlaanderen te rijden, maar niet dit jaar. Ik houd mij aan de planning en keer volgende week weer huiswaarts om eerst wat te rusten en daarna de Ronde van Italië voor te bereiden. Maar zo snel het kan, wil ik meer in België racen. Deze wedstrijden zitten nu al in mijn hart.”

Girmay op de Paterberg. — © BELGA

De nieuwe chouchou van wielergek Vlaanderen weet nu al waarom hij deze wedstrijden zo goed beheerst. “Omdat ik graag parcoursen heb met korte, nijdige hellingen. Bovendien ben ik ook nog snel aan de finish. Jammer dat ik mijn spurt niet volledig kon rijden zoals ik in gedachten had. Maar ik ben vooral trots op mijn prestatie. Ik heb vele aanvallen beantwoord. Op die ene helling zat ik goed in het wiel van Van Aert, maar hij was duidelijk de sterkste man van het peloton. Dat ging te snel voor mij. Het was trouwens ook de zwaarste helling van de dag… De Paterberg, zeg je? Ach, iedereen zat op de limiet. Jammer dat ik me in de laatste achthonderd meter liet verrassen. Met een beetje meer ervaring...”

Vreemd dat dit toptalent bij Intermarché - Wanty Gobert is terechtgekomen, ondanks interesse van meerdere topteams. Girmay: “Maar dan was ik hier vermoedelijk niet mogen starten en dan hadden jullie hier niet gestaan. Deze resultaten bewijzen dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”