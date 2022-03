Leclerc ook de beste in tweede vrije oefensessie in Saoedi-Arabië

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) heeft vrijdag ook de snelste tijd neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië, de tweede manche van het seizoen in het wereldkampioenschap Formule 1. Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) eindigde opnieuw tweede.

Leclerc klokte op het Jeddah Corniche Circuit het snelste rondje in 1:30.074. Daarmee was hij 0.140 sneller dan Verstappen en 0.246 dan de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari). De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde vijfde, op 0.439.

De 24-jarige Leclerc was eerder vrijdag al de snelste in de eerste vrije oefensessie. De tweede vrije oefensessie moest met een kwartier vertraging starten. De internationale autosportfederatie FIA wilde eerst de Formule 1-teams bijpraten over de raketaanval op onder meer een complex van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco in de buurt van het circuit.

Max Verstappen.

Zaterdag staan de derde vrije oefensessie (15 uur) en kwalificaties (18 uur) op de agenda. De GP begint zondag om 19 uur.

Charles Leclerc verzilverde vorige zondag in de GP van Bahrein, de openingsmanche van het seizoen, zijn poleposition. De Monegask haalde het voor Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Red Bull beleefde in Sakhir een baaldag. Zowel Max Verstappen als Sergio Pérez kregen in het slot van de race pech en moesten opgeven.

Uitslag tweede oefensessie

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:30.074 (15 ronden)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:30.214 (23)

3. Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari) 1:30.320 (12)

4. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 1:30.360 (24)

5. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:30.513 (24)

6. George Russell (GBr/Mercedes) 1:30.664 (29)

7. Lando Norris (GBr/McLaren-Mercedes) 1:30.735 (26)

8. Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1:30.760 (26)

9. Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo-Ferrari) 1:30.832 (14)

10. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.886 (26)

11. Fernando Alonso (Spa/Alpine-Renault) 1:30.944 (27)

12. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.963 (29)

13. Mick Schumacher (Dui/Haas-Ferrari) 1:31.169 (27)

14. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:31.372 (28)

15. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1:31.527 (23)

16. Nico Hülkenberg (Dui/Aston Martin-Mercedes) 1:31.615 (30)

17. Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo-Ferrari) 1:31.615 (27)

18. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:31.814 (26)

19. Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes) 1:31.866 (29)

20. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:32.344 (13)