Pasar Lanaken ontdekt eigen streek

In de voormiddag ging het naar de mergelgrotten van Kanne. "Deze zijn een ware parel en uniek in de wereld", klinkt het bij de Pasar-leden. "Sinds de 14de eeuw werd er kalksteen in de ondergrond gewonnen voor de bouw van huizen, boerderijen, kerken en kathedralen. Zo ontstonden uitgebreide gangenstelsels. Na een boerenbuffet in de jachthaven van Kanne trokken we naar Membruggen. Tussen de mooie Sint-Hubertuskerk van Membruggen en het natuurgebied de Molenbeemd bevindt zich sinds 2007 het melkgeitenbedrijf van de familie Noelmans-Peters. Achter de muren van de 40 jaar oude bedrijfsgebouwen tref je een kudde van 500 melkgeiten. Bedrijfsleider José nam ons mee op een tocht in het bedrijf. Gaandeweg ontdekten we het 'leven zoals het is' op de geitenboerderij. We hadden ook het geluk om enkele geitjes te zien geboren worden. De dag werd afgesloten met een tasje koffie en een ijsje. We kijken al uit naar ons bezoek aan de kolonie van Merksplas."