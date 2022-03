Science4Kids op SAB

Bree

De nieuwsgierigheid voor wetenschappen prikkelen bij 6- en 7-jarigen. Dat was het doel van de twee edities van Science4Kids op 17 en 24 maart in het Sint-Augustinusinstituut in Bree (SAB). Daarin slaagden de leerlingen van 5 Sociale en technische wetenschappen met verve via proefjes die zowel fun, creatief, kidsproof als wetenschappelijk onderbouwd waren. De kinderen werkten in versierde ruimtes rond ruimte, dino’s, verjaardag, muziek en nog veel meer.