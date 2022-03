Striptekenaar Kim Duchateau en Jean-Marie Mievis brengen een nieuwe plaat uit onder de titel 'Poep de disco'. Elk exemplaar is uniek want ze maken elke plaat met ander soort behangpapier. Onder de naam 'Intige Taluure' maken Truienaars Duchateau en Mievis al meer dan 30 jaar muziek. Samen met Mauro Pawlowski maakten ze de plaat 'Newtons Flat Fidelity'. Deze zondag spelen ze live in het Muze café in Heusden-Zolder.