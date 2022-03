Don Bosco Helchteren krijgt bezoek van promobusje Hettich

Peer

Afgelopen vrijdag kwam het promobusje van Hettich een bezoek brengen aan de leerlingen van Don Bosco Helchteren. Bedoeling was om de leerlingen van STEM houttechnieken op de hoogte te brengen van de nieuwigheden op de markt van het beslag voor de houtverwerkende industrie. "Het viel ons op dat er veel gespeeld werd met verlichtingen voor kastinrichtingen", klinkt het op de school. "De eenvoud en de snelheid waarmee deze geïnstalleerd konden worden in de kasten maakten de leerlingen warm om ingebouwde verlichting toe te passen in hun ontwerpen. "