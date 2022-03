Heusden-Zolder

Don Bosco-leerlingen Zoë en Jonas van de derde graad STEM realisaties hout ontwierpen een op maat gemaakte zadelkast voor een paardenmanege. De kast werd perfect ontworpen om allerlei paardengerief in op te bergen. De gebruikte materialen zijn in opdracht van de klant waterbestendig, zodat deze kast een kwalitatief meesterstuk geworden is.