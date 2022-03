Leerlingen Don Bosco Helchteren onderzoeken voedingsstoffen in ons voedsel

Er is een verschil tussen macronutriënten en micronutriënten: macro’s eet je in grote hoeveelheden en zijn de bouwstenen van je dagelijkse dieet. Denk aan eiwitten, koolhydraten en vet. Vitaminen en mineralen zijn micro’s. Het is belangrijk dat je genoeg van deze nutriënten binnenkrijgt om gezond te blijven, maar dat hoeven geen enorme doses te zijn. De leerlingen gingen onderzoekend te werk en ontdekten welke voedingsstoffen in welke voedingsmiddelen zitten.