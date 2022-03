Ontwikkelingsproject Añañau valt in de prijzen

De Vierde Pijler is een verzamelnaam van bijna 900 Vlaamse burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die wereldwijd ondernomen worden. Met haar videowedstrijd wilde de Vierde Pijler de doelgroep van de projecten tonen, de mensen waar het uiteindelijk allemaal over gaat. Er kwamen niet minder dan 35 inzendingen binnen, waaruit een deskundige jury er acht selecteerde voor de finale. Het prachtige filmpje van amper één minuut, waarin een arme inheemse marktkraamster op de toeristenmarkt vertelt wat de werking van Añañau voor haar dochtertjes betekent, haalde het uiteindelijk met een straat voorsprong en werd bekroond met een prijs van 1.500 euro.

Voorzitter Bea Cantillon reikte de prijs uit in de zaal van het Vlaams Parlement. Jos Bosch, papa van Ellen en voorzitter van het plaatselijk comité dat Añañau in Genk en Limburg ondersteunt, is zeer dankbaar. “Ellen, Sadith en de medewerkers van het onderwijsproject kunnen de mooie geldprijs heel goed gebruiken om de activiteiten voor de kinderen en de families in de bergen rond Cuzco verder te zetten”, zegt Jos.

Je kan het filmpje bekijken via bijhorende QR-code.