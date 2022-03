Genkse bib pakt uit met 'levende boeken'

Tien Genkenaren van vlees en bloed schreven hun verhaal. Maar daar bleef het niet bij: ze presenteerden het ook live in de Genkse bibliotheek. Daarvoor werd 21 maart uitgekozen, een stralende lentedag. Wie tussen 14 en 17 uur een bezoek aan de bibliotheek bracht, mocht ditmaal geen boek, maar een verhaal kiezen van een van de auteurs. Vervolgens konden ze een kwartiertje kennismaken met het verhaal en met de man of de vrouw achter het verhaal.

Dat was vaak heel kleurrijk. “We leven immers allemaal in een bubbel van mensen die vaak een gelijklopende belangstelling hebben en over veel dingen hetzelfde denken”, klinkt het in de bib. “We krijgen dan ook niet zo vaak de kans om ook eens binnen te kijken in een andere bubbel. Precies dat was die dag mogelijk in de bib.” De tien Genkenaren brachten hun eigen verhaal als een levend boek voor telkens één of twee luisteraars en dat gaf de kans om nog even na te babbelen over het verhaal. Fatma Koytaviloglou (foto) bijvoorbeeld illustreert haar stelling dat niemand voor zichzelf leeft met leuke feiten uit haar eigen kinderjaren.