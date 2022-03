Syndroom van Down houdt Leen niet tegen om te werken in kinderopvang

Marieke Dekkers is al 37 jaar onthaalouder bij Ferm kinderopvang. Elke dag helpt ze bij de opvoeding van jonge kinderen en dat doet ze met hart en ziel. Sinds 17 jaar werkt ook tante Leen in de kinderopvang bij Marieke. Leen heeft het syndroom van Down. Dat maakt de samenwerking extra uniek.

“In de eerste plaats is Leen voor mij een meerwaarde in de opvang”, zegt Marieke. “De kinderen waarderen haar enorm en de ouders vinden het geweldig dat Leen dit kan doen.” Dankzij Marieke heeft Leen een leuke job waarin ze verantwoordelijkheid kan nemen. Ze doet het fantastisch met de kinderen. Daarbovenop luisteren de kinderen ook goed naar tante Leen. Allebei hebben ze nood aan structuur, waardoor ze elkaar perfect aanvoelen. Als Leen er even geen in zin heeft, mag ze op haar eigen ritme werken en ook daarin ondersteunt onthaalouder Marieke haar maar al te graag. Ze zijn een ijzersterk team in de opvang.

Om Leen op Wereld Downsyndroomdag extra in de bloemetjes te zetten, deed iedereen twee verschillende sokken aan. Ze speelden een potje bingo en genoten van deze speciale dag. De steunkousenactie gaat ieder jaar door op 21 maart en is een eerbetoon aan alle mensen met het syndroom van Down.