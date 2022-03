Ondernemers Unizo achter de schermen bij Seegers Groep

Naast de welgekende blauwe betonmixers van Seegers die in de Maasregio af en aanrijden, doen ze bij Seegers groep veel meer dan alleen beton. Naast twee showrooms met tegels en vloeren bevat de groep ook een gigantische steenzagerij voor natuursteen. Daarmee kunnen ze maatwerk leveren naar de klanten. Met net geen 50 personeelsleden is de Seegers groep een aanzienlijke familiale KMO in de regio. “Ons bedrijf staat voor boeiende uitdagingen naar de toekomst”, zegt Liesbeth Seegers van de Seegers Groep. “Geschikt personeel vinden, is daar eentje van. Als echt familiaal bedrijf zijn onze personeelsleden een deel van de familie.” Na afloop van de rondleiding konden de gasten nog heerlijk netwerken met een lekker ontbijt.