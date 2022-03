Hamont-Achel zet GAS-ambtenaren in tegen zwerfvuil: “Extra aandacht voor het skatepark”

De stad Hamont-Achel spant zich al jaren in om zwerfvuil in te perken. Vanaf nu zet de stad ook in op gerichte patrouilles om overtreders te bestraffen. “Deze patrouilles worden uitgevoerd door de aangestelde GAS-ambtenaren. Dit zijn burgers die door de stad aangesteld zijn. Zij zullen in burger op verschillende evenement zoals Hamontisser aanwezig zijn om indien nodig mensen te wijzen op een overtreding. Ook kunnen zij patrouilleren op een doordeweekse dag bijvoorbeeld in het stadspark of op de markt. Op deze manier kunnen ze plekken waar zwerfvuil een groot probleem vormt, gericht aanpakken”, deelt het stadsbestuur mee. “De GAS-ambtenaren hebben de bevoegdheid om een GAS-boete uit te schrijven.”

Extra aandacht gaat naar het skatepark waar vooral zwerfvuil een probleem vormt tijdens de zomermaanden. “Samen met de jongeren worden daarom de handen in elkaar geslagen om het skateterrein zwerfvuil te krijgen en te houden. Op 2 april is er een startmoment met verschillende partners zoals de jeugdnetwerker.” (GVB)