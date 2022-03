Genk/Maaseik

De 40-jarige serietafelschuimer uit het Waalse Boussu, die deze week toesloeg in horecazaken in Genk en Maaseik, is in november vorig jaar nog veroordeeld tot 6 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Vorig weekend at en dronk hij nog zonder te betalen in drie restaurants aan de kust.