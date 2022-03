Decaan UGent stapt op na storm over grootschalig machtsmisbruik

“Wie anders dan de decaan die de voorbije jaren in functie was kan de verantwoordelijkheid opnemen?” Marc van Meirvenne, decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent heeft vrijdag via een interne mail aangekondigd dat hij ontslag neemt als decaan. UGent-rector Rik Van de Walle heeft dat ontslag aanvaard, bevestigt de UGent.

Het ontslag komt er na verschillende berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de faculteit. Een maand geleden kwam al het verhaal naar buiten van een ex-studente die werd aangerand door haar promotor. Er was nog minstens een andere klacht over dezelfde gewoon hoogleraar. De betrokken studenten voelden zich niet serieus genomen door de faculteit. Onlangs startte de universiteit een tuchtonderzoek naar de professor.

LEES OOK. Studente (21) UGent lastiggevallen door assistent: “Examenvragen in ruil voor seks”

Vorige week bracht ook Pano een reportage over de faculteit. De reportage legde grootschalig machtsmisbruik bloot door een professor. Uit de reportage bleek bovendien dat de prof onaantastbaar leek. In 2019 werd beslist dat de Gentse professor na een externe analyse een jaar lang geen nieuwe doctoraatsstudenten mocht begeleiden en dat bepaalde uitgaven moesten worden terugbetaald. Toch werd hij gepromoveerd tot hoogleraar.

“Dit heeft onder andere tot twee zeer woelige faculteitsraden geleid”, zegt Van Meirvenne in de mail, die De Standaard kon inkijken. “Het is duidelijk dat er een breuk in vertrouwen is ontstaan”, klinkt het. Door het ontslag hoopt de professor het vertrouwen te herstellen.

‘Louter persoonlijke beslissing’

Van Meirvenne benadrukt dat het om een “louter persoonlijke beslissing gaat”, “zonder druk van iemand”. Het ontslag gaat in op 1 april. Hij wordt tijdelijk vervangen door academisch secretaris Ann Dumoulin. Er wordt een procedure opgestart om een nieuwe decaan aan te duiden voor de resterende periode van dit mandaat, dat afloopt op 30 september 2022.

De UGent bevestigt het ontslag van de decaan. “We respecteren de beslissing van de decaan en hebben er alle vertrouwen in dat de continuïteit van de facultaire werking de komende maanden, tot de aanstelling van een nieuwe decaan, verzekerd blijft”, klinkt het.

Ook rector Van de Walle reageert op het ontslag: “Ik ken professor Van Meirvenne al lang. Uiteraard zijn er door de jaren heen enkele punten geweest waarop we van mening verschilden. Dat hoort zo te zijn onder academici en doet helemaal niets af van mijn appreciatie voor hem. Dan heb ik het zowel over de mens, de professor als de decaan.”