F1-race in gevaar na raketinslag op 10 kilometer van circuit, vrije training uitgesteld

Op zo’n tien à vijftien kilometer van het F1-circuit in Jeddah is deze namiddag een raket ingeslagen op een oliefabriek van Aramco. De FIA wacht op informatie van de lokale overheid om te beslissen of de GP kan doorgaan. De tweede vrije training is met een kwartier vertraging begonnen.

Saoedi-Arabië ligt al jaren in conflict met de Houthi’s, een groep rebellen uit Yemen die aanslagen plegen in Saoedi-Arabië. Vorige week werd nog een raket uit de lucht geschoten door de Saoedische afweer. Deze namiddag slaagden de rebellen er wel in een doel te treffen: een depot van oliereus Aramco, tevens een hoofdsponsor van de F1. De rookpluim is te zien vanop het Jeddah Corniche Circuit. De getroffen fabriek, volgens het persagentschap AP de North Jeddah Bulk Plant, ligt op zo’n vijftien kilometer van de racebaan. Tussenin ligt de luchthaven en vijf kilometer verder hotel Donatella. Daar werd in december tijdens de Dakar een aanslag op een Franse volgwagen gepleegd. Ook toen werden Yemenieten verdacht.

De Houthi’s hebben de reeks aanvallen intussen opgeëist. De Saoedi’s haalden elders in het land een drone en een raket uit de lucht, zo melden media ter plaatse.

De F1 beraadt zich nog, maar CEO Stefano Domenicali heeft een crisisvergadering samengeroepen en alle teamhoofden en rijders geïnformeerd. De start van de tweede vrije training, normaal van 18 tot 19 uur Belgische tijd, werd uitgesteld, maar is intussen met een kwartier vertraging toch begonnen.

In de eerste vrije training opzitten was Charles Leclerc een zucht sneller dan Max Verstappen, maar die zette zijn tijd wel op hardere banden, en kan potentieel dus nog sneller.

