Opmerkelijk fenomeen in Pelt: oever Dommel uitgespoeld door stroom

Eind vorig jaar werd aan de indrukwekkende beverdam in de omgeving van het Heesakkerpark nog een buis aangebracht om wateroverlast te voorkomen. Via een klepsysteem kan het waterpeil geregeld worden. “We zien nu dat ter hoogte van de beverdam de oever door het water wordt uitgespoeld door de stroom. Eigenlijk verlegt de Dommel zich in functie van de beverdam”, schetst Katrien Smet, woordvoerder bij de Vlaamse Milieu Maatschappij. Dit hoeft echter niet onmiddellijk een probleem te betekenen. “Er is overleg geweest met grondeigenaar Agentschap Natuur en Bos. De afspraak is gemaakt om voorlopig niet in te grijpen en de natuurlijke ontwikkeling zijn gang te laten gaan. We volgen de situatie wel op en kijken hoe de toestand verder evolueert. De uitspoeling mag zich natuurlijk ook niet te ver doorzetten, dan grijpen we in.” Voor de passant kan het wel even vreemd opkijken zijn. “Dat beseffen we, en daarom overwegen we om nog een infobord te plaatsen.”