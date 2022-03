Onze tv-tips: Een premiejager, playbackende kandidaten en een koninklijk stulpje

Django Unchained

VTM 3, Za, 20.25u

Een van de pareltjes van de vermaarde regisseur Quentin Tarantino met Jamie Foxx en Leonardo DiCaprio. Over een Duitse premiejager die de jacht opent op moordlustige broers, maar hij kan de premie alleen bemachtigen met de hulp van een slaaf. Volgens Tarantino was Django Unchained de gewelddadigste film die hij ooit maakte. Christoph Waltz zet zijn rol op een weergaloze manier neer, waarmee we de rest van de cast niet willen tekortdoen.

Furia

NPO3, Za, 20.25u

Een politieke thriller over een ondergedoken politieman en een infiltrante in een Noorse extreemrechtse terreurgroep. Gedwongen door omstandigheden gedwongen bundelen ze hun krachten om een aanslag in Berlijn te voorkomen. Furia is geen klassieke ‘nordic noir’ reeks, maar een mix van undercoverthriller en politiek drama. De makers lieten zich onder andere inspireren door extreemrechtse terreur in Noorwegen en de rest van Europa, en vooral door de aanslagen van Anders Breivik.

Achter de Deuren van Paleis Noordeinde

NPO1, Zo, 18.10u

Voor het grote publiek blijven de deuren van paleis Noordeinde in Den Haag altijd gesloten. Het is dan ook het werkpaleis van koning Willem Alexander. Voor een keer krijgt een televisieploeg toestemming om een kijkje te nemen wat er zich binnen de muren van dit paleis afspeelt. Hoe zien de ruimtes in het paleis eruit en welke functies hebben ze? Wat kenmerkt dit paleis en welke historische gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden? Een aanrader voor royaltyfans. (tove)