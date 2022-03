Wout van Aert na demonstratie met ploeg in E3 Saxo Bank Classic: “Genieten van fantastische ploegprestatie”

Wout van Aert en Christophe Laporte (Jumbo-Visma) hebben een demonstratie van jewelste opgevoerd in de E3 Saxo Bank Classic. Van Aert was dan ook dolblij met zijn nieuwste klassieke zege. “Boven op de Karnemelkbeekstraat wist ik dat het erin zat.”

“Deze koers kent geen geheimen”, stelde Van Aert in het flashinterview. “We leveren vandaag een fantastische ploegprestatie af. Ik heb er geen woorden voor. We verloren nochtans snel Tosh Van der Sande, maar we wisten dat we steeds goed vooraan moesten zitten. We hadden steeds het overwicht in de koers en hebben dat fantastisch uitgespeeld.”

De solo met Laporte was ongezien. “Uiteraard moesten we eerst vechten om een comfortabele voorsprong te vergaren. Toen we boven op de Karnemelkbeekstraat nog steeds met z’n tweetjes waren, wist ik dat het erin zat. Daar volgt altijd een punt waarop ze twijfelen en de achtervolging stokt. Zeker omdat we ook nog eens Tiesj Benoot in dat groepje hadden. Daarna was het genieten met Christophe, maar ook nog altijd heel hard trappen.”

Finale van 100 kilometer

Het duurde lang tot de ontsnapping in deze E3 op gang kwam, en dat had gevolgen voor de rest van het koersverloop. “Het waren ook sterke jongens in de vlucht, dus we moesten snel beginnen rijden om hen niet te veel voorsprong te gunnen. Daardoor kregen we in deze E3 weer een finale van honderd kilometer, dat maakt deze koers even lastig als een monument van 250 kilometer.”

De dubbel E3 Harelbeke - Ronde van Vlaanderen wordt alvast geopperd nu. “Toen ik de Omloop Het Nieuwsblad won, zeiden ze dat die dubbel nog maar zelden gebeurd was. Met de E3 zit dat wel even anders. Dus als ik in lijstjes mag geloven, graag in deze. Deze overwinning biedt wel een fantastische uitgangspositie. Anderzijds komen er volgende week nog een paar sterke jongens bij.”

