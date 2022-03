Van Aert, Mohoric, Asgreen en Jakobsen tekenen zondag in Flanders Fields present. De anders zo onberekenbare tegenstrever genaamd Beaufort niet. Dat moet in de kaart van de sprinters spelen. Alpecin-Fenix brengt alvast twee raketten in stelling: Tim Merlier en Jasper Philipsen. Laatstgenoemde verwacht geen luxeprobleem: “Over 250 km zullen de benen spreken”.