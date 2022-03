Pelt

Bij de politie is donderdag rond 17.30 uur een inbraak in een appartement in de Dorpsstraat in Overpelt gemeld. De dieven hadden het slot van de deur afgebroken. Alle kasten en lades werden geopend en doorzocht. De bewoner kon niet meteen vertellen of hij iets miste. Daarom is het onduidelijk of er iets werd gestolen. mm