69.384 handtekeningen telt de petitie intussen al die Zwitserland verzoekt om Alina Kabaeva (38) het land uit te zetten. De vermeende minnares van de Russische president zou namelijk volgens tabloid Page Six naar een chique villa in Lugano gevlucht zijn, samen met hun vier kinderen. Maar wie is de vrouw die de bijnaam “Russische Eva Braun” krijgt?