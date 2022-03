Mathieu van der Poel slaat meteen terug en wint vierde etappe Coppi e Bartali na hele dag in de aanval

Mathieu van der Poel heeft de vierde etappe van de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. De Nederlander klopte Ethan Hayter en Remy Mertz in de sprint in Montecatini Terme. Van der Poel reed een hele dag in de aanval en werd op 5 kilometer van de streep gegrepen, maar won toch nog de sprint van een uitgedunde groep.

De vierde etappe bestond uit negen plaatselijke rondes in en rond Montecatini Terme. Al vroeg in de etappe werd een kopgroep van zes renners gevormd. Op 70 kilometer van de finish was het vervolgens Van der Poel die zijn duivels ontbond: de Nederlander ging in zijn eentje op zoek nar de leiders.

Van der Poel slaagde erin om alleen het gat van zo’n drie minuten te overbruggen. Hij kwam in de slotronde vervolgens alleen te zitten en probeerde het tot op de streep uit te houden. Dat lukte niet: de Nederlander werd op zo’n 6 kilometer van de finish gegrepen.

Game over, denkt u? Nee, want het blijft Mathieu van der Poel. Nadat de Nederlander gegrepen was, kwam er nog een aanval van de Zwitser Mauro Schmid - die de openingsrit won - en de Italiaan Nicola Conci. Die werden in de slotkilometer teruggepakt. Zo kwam het tot een sprint met een uitgedunde groep. En jawel: Mathieu van der Poel won. Alweer een straf nummer in zijn steeds groeiende erelijst. Ethan Hayter - de ritwinnaar van donderdag - en onze landgenoot Rémy Mertz sloten af als tweede en derde.