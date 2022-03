Leclerc klokt toptijd in eerste vrije oefensessie in GP van Saoedi-Arabië, Verstappen tweede

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) heeft vrijdag de snelste tijd neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië, de tweede manche van het seizoen in het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) eindigde als tweede.

Leclerc klokte op het Jeddah Corniche Circuit het snelste rondje in 1:30.772. Daarmee was hij 0.116 sneller dan Verstappen en 0.312 dan de Fin Valtteri Bottas (Alfa Romeo). De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) moest vrede nemen met de negende plaats, op 1.592.

Later vrijdag (18 uur Belgische tijd) volgt de tweede vrije oefensessie. Zaterdag staan de derde vrije oefensessie (15 uur) en kwalificaties (18 uur) op de agenda. De GP begint zondag om 19 uur.

Charles Leclerc verzilverde vorige zondag in de GP van Bahrein, de openingsmanche van het seizoen, zijn poleposition. De Monegask haalde het voor Carlos Sainzen Lewis Hamilton. Red Bull beleefde in Sakhir een ware baaldag. Zowel Max Verstappen als Sergio Pérez kregen in het slot van de race pech en moesten opgeven.

