Man riskeert 7 jaar omdat hij keel van ex-vriendin wilde oversnijden

Een 37-jarige man uit Hechtel-Eksel riskeert 7 jaar cel voor de gijzeling van zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij zou ook geprobeerd hebben om zijn ex de keel over te snijden. Zelf ontkent hij.

De dertiger en het slachtoffer hadden er een relatie van twee jaar opzitten. Volgens de man liep het mis toen de moeder van zijn vriendin zich te pas en te onpas moeide met hun relatie. De man koesterde echter nog hoop, maar in de avond van 18 op 19 maart 2020 verloor hij zichzelf in drank en drugs. Om 5 uur ’s nachts trok bij naar het huis van zijn ex-vriendin en haar moeder. “Gewoon om te babbelen”, zo verklaarde hij voor de Hasseltse rechter. “Eigenlijk wilde ik eens goed mijn gedacht zeggen tegen mijn ex-schoonmoeder.”

Gijzeling

De man brak langs de achterdeur de keuken binnen en liep door naar de woonkamer waar de twee vrouwen in de zetel lagen te slapen. Vanaf dat moment lopen de verhalen van de man en de slachtoffers uiteen. Volgens hem was er geen probleem en had hij een goed gesprek met de dames.

De slachtoffers spreken dan weer over een gijzeling die wel vier uur duurde terwijl hij de dames met de dood bedreigden. “De vrouwen zouden niet levend buiten raken als ze de politie durfden bellen”, aldus de procureur. Pas toen de man naar het toilet ging, kon zijn ex-schoonmoeder om 9 uur ’s ochtends via een sms’je de buurvrouw verwittigen, die op haar beurt toch de politie alarmeerde.

Toen de combi bij de woning aankwam, zou de man dan ook de daad bij het woord gevoegd hebben en zou hij zijn ex-vriendin met een vleesmes aangevallen hebben. “Het slachtoffer verklaarde dat hij woedend op haar afliep, het mes tegen haar keel drukte en snijbewegingen maakte. Het slachtoffer had ook een diepe snede in haar hand”, zo vertelde de aanklager. De agenten, die inmiddels door de moeder werden binnengelaten, konden de man van het slachtoffer aftrekken en arresteren. De vrouw moest na de feiten meteen geopereerd worden aan haar hand en de wonde in haar hals werd gehecht.

Duidelijk plan

De dertiger vertelt ook hier weer een ander verhaal en wijst naar zijn ex-vriendin die de aanval inzette. “Er lag een mes op de salontafel. Ze begon te schreeuwen en nam het mes vast. Omdat ze me drie weken eerder ook al gestoken had in mijn schouder, raakte ik in paniek. Ik probeerde haar te kalmeren en heb daarom haar handen vastgepakt, zodat ik het mes kon afnemen. Misschien is ze zo gewond geraakt?”, zo verklaarde hij voor de Hasseltse rechter.

De procureur is echter wel overtuigd dat de man zijn ex-vriendin wilde vermoorden. “Hij kon de relatiebreuk niet verwerken en is met een duidelijk plan de woning binnengedrongen.” Zij vraagt dan ook een effectieve opsluiting van zeven jaar. De slachtoffers vragen via hun advocaat schadevergoedingen van 2.500 euro effectief voor de moeder en 2.500 euro provisioneel voor de dochter. “De wonde aan haar hand is nog steeds niet volledig genezen”, aldus hun raadsman.

Slagen en verwondingen

De advocaat van de dertiger vraagt een herkwalificatie tot slagen en verwondingen. “Hij heeft nooit iemand willen doden. Er is bovendien ook geen voorbedachtheid. Mijn cliënt heeft zelfs geen mes meegenomen naar het plaats delict. Hij wilde enkel babbelen.” Voor de gijzeling vraagt hij de vrijspraak. “Die vrouwen waren vrij om te gaan en te staan waar ze wilden. Waarom zou hij de moeder anders met haar gsm alleen laten in de woonkamer terwijl hij naar het toilet ging?”

Vonnis volgt op 8 april.