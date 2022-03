Negen garageboxen opengebroken in Tongeren

Vrijdagmorgen heeft de conciërge van een appartementsgebouw in de Thyslaan in Tongeren vastgesteld dat de garageboxen werden opengebroken. De dieven gebruikten een schroevendraaier. Negen garageboxen werden geopend, bij drie garages bleef het bij een poging. De buit van de daders is nog niet bekend.

Vrijdagmiddag is een rugzak gestolen uit een bestelwagen. Die stond aan een werf in de Maastrichterstraat in Tongeren. Het raampje stond open en mogelijk hebben de daders op die manier heel makkelijk de rugzak kunnen stelen. maw