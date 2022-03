Gluren bij BV’s. Shoutout naar Jolien Roets en een moeilijke pose voor Kat Kerkhofs

Hakim Chatar geeft een shoutout naar lief Jolien Roets en Kat Kerkhofs doet een poging enigszins charmant te poseren. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op sociale media en wij bundelen die maar wat graag even voor jou.

Kristof Goffin hangt de hangjongere uit met collega Evelien Van Hamme.

Sieg De Doncker vliegt niet op een tapijt, maar op Ketnetheld Nico VanHole voor de repetities van de Helden van Ketnet theatershow.

Wie durft de uitdaging met Élodie Ouédraogo aan te gaan? Wij alvast niet.

Niemand lijkt eraan te ontkomen: ook Evi Hanssen is getroffen door corona. Beterschap, Evi!

Siska Schoeters voelt zich blij. En daar is weinig voor nodig behalve make-up en Koen Wauters.

Poseren wanneer je zwanger bent, blijkt niet zo evident als we de pogingen zien van Kat Kerkhofs.

Marie Verhulst wenst haar lief Jef een gelukkige verjaardag middels een lief kiekje van het koppel.

Kleine Bollie is een half jaartje oud en dat was voor Julie Vermeire reden genoeg om haar hondje in het zonnetje te zetten.

Lotte Vanwezemael heeft veel aan haar hoofd op het moment en poseert eventjes relaxed met haar kat.

Hakim Chatar doet op Instagram een shoutout naar de mama van zijn kindje, Jolien Roets: “Kleine grote shoutout naar deze zwaar onderschatte hardest working woman!”, schrijft hij.