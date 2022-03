Royals. Prinses Elisabeth gaat mee op werkbezoek en Kate en William maken een zeldzame selfie

Prinses Elisabeth gaat mee op werkbezoek met onze koning en Kate en William poseren voor een zeldzame selfie op Jamaica. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Ter ere van het platina jubileum van koningin Elisabeth, zal het Britse hof de komende 70 dagen elke dag een afbeelding uit de regeerperiode van de Queen op social media plaatsten. Ze trapten alvast af met een portret van de vorstin dat twintig dagen na haar troonsbestijging werd gemaakt. Deze foto haalde zelfs de cover van Vogue.

Prinses Eugenie vierde woensdag haar 32ste verjaardag, en ze vierde dat met een uitstap met haar man Jack Brooksbank en zoon August: “Verjaardag vieren in het park met mijn mannen”, schrijft ze.

Mama Sarah Ferguson deelde een lief berichtje uit de oude doos om haar dochter een gelukkige verjaardag te wensen.

Prinses Elisabeth ging afgelopen week mee op werkbezoek met papa Filip en mama Mathilde en sprak met een aantal experten over de situatie in Oekraïne.

Kate Middleton en prins William poseerden voor een zeldzame selfie met het Jamaicaans bobsleeteam tijdens hun bezoek aan Jamaica. Het is niet gebruikelijk om een selfie te trekken met leden van het Britse koningshuis, maar de hertog en hertogin van Cambridge konden het niet laten om dinsdag tijdens hun bezoek aan Trench Town in Kingston in de bobslee te springen en een foto met het team te laten nemen.

“Wat een eer dat de hertog en hertogin van Cambridge niet alleen in Jamaica zijn, maar ook in een van onze geschiedenismakende bobsleeën zitten”, zegt het officiële account van de Jamaica bobsleigh & skeleton federation op Instagram.