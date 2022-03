Fietser klaagt gebrekkig noodfietspad aan op Grote Baan: “Levensgevaarlijk”

“Ik had beloofd niet meer te mopperen over de fietspaden in Limburg”, zo begint de man zijn verhaal. Even voordien moest hij stoppen omdat het normale fietspad onderbroken was. “Er staat een waarschuwing dat de fietsers gebruik moeten maken van het versmalde fietspad,” gaat hij verder. En het parcours dat hij daarop volgend aflegde nam hij op met video. Hij rijdt vlak langs een grijper die voor een stukje op het fietspad staat en moet uitwijken voor barsten en gaten in het pad en hobbelige overgangen nemen. “Wat een zootje”, foetert de man tussendoor. “Ik hoop dat ik hier nog levend door kan komen.” Even ontstaat er een kleine woordenwisseling met een man die één van de machines bestuurt.

Wat er juist gezegd wordt is niet duidelijk, maar de machinist krijgt meteen repliek. “gij blokkeert de boel”, riep de fietser naar de bestuurder.” Het filmpje is inmiddels ook tot bij de Werkvennootschap geraakt die de werken op de Grote Baan coördineert. “Het is een pijnlijke situatie”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. Er was met de aannemer afgesproken dat er tussen het tijdelijk fietspad en de werf een afscheiding zou staan. Waarom dat niet gebeurd is is nog niet helemaal duidelijk. Het pad is niet onoverkomelijk en vergt dan ook geen dringende ingreep. Wel zullen we tijdens de werfvergadering van maandag de aannemer er op wijzen dat die afscheiding er wel degelijk moet staan.”

Volg ook Het Belang van Limburg op TikTok voor viraal Limburgs nieuws, leuke weetjes en de beste eet- en drinktips.

(cn)