Kan je daadwerkelijk zien of iemand goed kan zingen of niet? Dat is het simpele opzet van I Can See Your Voice, een succesformule uit het buitenland die vanaf zaterdag op VTM loopt. Zoekt mee naar het echte zangtalent: Ingeborg (55). “Eén keer was de zoektocht iets makkelijker, want ik kende een deelnemer nog van op school”, lacht ze.