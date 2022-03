De bliksemtrap is 37 meter hoog telt 188 trappen en biedt een fenomenaal uitzicht over onze provincie. — © Chris Nelis

GENK

37 meter lijkt niet spectaculair maar je hebt op het hoogste punt van het Bliksempad aan de Dryslope in het recreatieoord Kattevennen een fenomenaal zicht over onze provincie. De constructie is als eerste in Limburg ook voorzien voor rolstoelgebruikers en vrijdag voorgesteld.